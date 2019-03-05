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Sağlık Müdürlüğü doğru beslenmeye dikkat çekti

İl Sağlık Müdürlüğü’nce Erzurum’a özgü beslenme kültürünün geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.

05 Mart 2019 Salı 09:18
Sağlık Müdürlüğü doğru beslenmeye dikkat çekti

İl Sağlık Müdürlüğü’nce Erzurum’a özgü beslenme kültürünün geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğü Erzurum’a özgü beslenme sorunlarının tartışılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve sağlıklı beslenme kültürünün yerleştirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta “İlimize Özel Beslenme Sorunları ve Sağlıklı Beslenmenin Teşviki Çalıştayı” düzenledi.


Çalıştayda Erzurum’un beslenme sorunları birçok başlıkta irdelenerek, tespit edilen sorunlar, çözüm önerileri ve çözümde paydaş olacak kurumlar tartışıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Palyatif Bakım Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Rektörleri, Dekanları ile Tıp Fakültesi’nden İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Anabilim Dallarından ve Diş Hekimliği Fakültesinden, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İletişim Fakültesi,, Gıda Mühendisliği Bölümü ve Eğitim Fakültesi’nden katılımcılar yer aldı.


İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri, endokrin, dâhiliye ve gastroenteroloji uzmanı hekimler ile aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci personeller çalıştayda görüşlerini sundu.


İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir’in başkanlığında yapılan çalıştayda beslenme ve diş çürükleri, beslenmede iletişim, Erzurum’da kültürel beslenme özellikleri ve getirdiği sorunlar ele alındı.


Ayrıca Erzurum’da fazla et tüketiminin de tartışıldığı beslenme çalıştayında makro besin öğelerinin fazla miktarda tüketiminin sağlığa olan etkileri, soğuk iklim, yüksek rakım gibi özel coğrafi koşullarda beslenme, sağlıklı yemek pişirme ve sağlıklı mutfak önerileri, çocukluktan yetişkinliğe sağlıklı beslenme eğitimleri ve metotları, hastalıklarda bir risk faktörü olarak sağlıksız beslenme alışkanlıkları konuları görüşüldü.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk defa gerçekleştirilen ve beslenme ile ilgili tüm paydaşların temsiliyetinin sağlandığı çalıştay sonunda masalardan çıkan öneriler doğrultusunda tavsiye niteliği taşıyan sonuç raporu oluşturularak ilgili kurumlarla paylaşılacağı açıklandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:18
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