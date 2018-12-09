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Ambulans görevlisini darp edip, saçını kopardı!

İzmir'de erkek arkadaşını hastaneye getiren sağlık meslek lisesinde okuyan bir genç kızın, tartıştığı ambulans görevlisini darp ederek saçını kopardığı ileri sürüldü.

09 Aralık 2018 Pazar 14:46
Ambulans görevlisini darp edip, saçını kopardı!

İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayda, erkek arkadaşını hastaneye getiren genç bir kız, iddiaya göre 112 ambulansında görevli paramedik Ş.D'nin saçlarını kopardı.

İddiaya göre Yamanlar’da yaşayan ve bileği kesilen bir gencin yakınları dün gece 112'yi arayarak yardım istedi. Polis ekibi eşliğinde genç ve 16 yaşındaki kız arkadaşı 112 ambulansı ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanın acil servis ekibine teslim edilmesi sırasında bileği kesilen gencin kız arkadaşı ile hastayı ambulansla hastaneye getiren paramedik Ş.D. arasında tartışma yaşandı. Ş.D.'yi darp eden genç kız, bununla da kalmayıp sağlık çalışanının saçlarını çekip yerinden kopardı. Rapor olan paramedik Ş.D. şikayetçi oldu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından da paylaşan Ş.D., “Köklerinden sökülen sadece saçlarım değil şerefim, itibarım, genç bir kadın olarak kadınlık onurum da benden sökülüp alındı dün gece” ifadelerini kullandı.

''Sökülen sadece saçlarımız değil insanlığımız''

Yaşanan şiddet olayını kınayan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, ''Sökülen sadece saçlarımız değil; insanlığımız'' dedi. 

İzmir İl Ambulans Servisinde görevli paramedik Ş.D. ve ekibine geçmiş olsun dileğinde bulunan Özdemir, ''Darp sonucunda meslektaşımızın saçları kökünden koparıldı. İnsan hayatı kurtarmak için 7 gün 24 saat hizmet eden meslektaşlarımıza hizmet için gittikleri hasta ve yakınları tarafından uygulanan şiddet çalışma motivasyonunu yok etmektedir. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan saldırıyı kınıyor ve suçluların cezalandırılması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyorum'' diye konuştu. 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:46
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