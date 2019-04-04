Sağlık Merkezi bahçesine 205 fidan dikildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Kamu Kurum bahçelerini ağaçlandırmaya devam ediyor.

Son olarak Şehir Hastanesinin karşısında bulunan Sağlık Merkezi Müdürlüğünün bahçesi ağaçlandırıldı. Geçmiş yıllarda ağaçlandırılmış olan ve bulunduğu yerde adeta park gibi kalan bahçenin bir bölümünde, köprülü kavşak yapımı sonrası boşluklar oluşmuştu. İste bu alana 205 adet boylu fidan dikildi.

Fidan dikimine Orman Bölge Müdürü Recep Temel, SGK İl Müdürü İbrahim Kısa, Sağlık Merkezi Müdürü Dr.Ercan Yeşilyurt ve kurum personeli katıldı. Orman personeli tarafından bahçeye dikilen karaçam, mavi ladin, ıhlamur, süs eriği ve yayılıcı ardıç gibi türleri yerinde gören yöneticiler son kalan birkaç fidanı da hep birlikte diktiler.

Sağlık Merkezi Müdürü Dr. Ercan Yeşilyurt, taleplerini kısa sürede yerine getiren Orman Bölge Müdürü Recep Temel’e ve ekibine teşekkür etti.