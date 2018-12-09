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"Sağlık mazereti" tayin talebini KDK çözdü

Anne ve babasının hastalığı sebebiyle çalıştığı kurumundan sağlık mazereti tayin talebinde bulunan ancak reddedilen kişinin sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimleri sonucu çözüme kavuşturuldu

09 Aralık 2018 Pazar 12:32
"Sağlık mazereti" tayin talebini KDK çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) anne ve babasının hastalığı nedeniyle çalıştığı kurumundan sağlık mazereti tayin talebinde bulunan ancak reddedilen kişinin sorununu çözmek için yapılan girişim olumlu sonuçlandı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında şoför kadrosunda görev yapan ve annesinin diyaliz hastası olması, babasının da bir başka hastalığı nedeniyle bakıma muhtaç olduklarını belirten kişi, tayin talebinde bulundu.

Söz konusu kişinin, babasının hastaneden sağlık kurulu heyet raporu bulunmasına ve raporda sağlık mazereti tayininde istenilen "Bir başkasının güç ve yardımına ihtiyaç duyar" ibaresinin de yer almasına rağmen sağlık mazereti tayini için kurumuna yaptığı başvuru, "şoför ihtiyacı" gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Erzincan'da yaşayan anne ve babasına kendisinden başka bakacak kimsenin olmadığını aktaran başvurucu, konuyu bu kez KDK'ye taşıdı.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunu çözüme kavuşturmak için ilgili kişinin görev yaptığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek tayin talebine yönelik bilgi aldı.

KDK'nin girişimleri sonucunda memurun tayin talebi, idare tarafından yerine getirildi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:32
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. Kamu Denetçiliği Kurumu
  4. tayin talebi

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