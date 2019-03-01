0553 313 94 23

Sağlık lisesinde okuyan öğrencilere “alzheimer” eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engeller Daire Başkanlığı ile Gaziantep Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “Yaşlılık ve Unutkanlık” konulu eğitim verdi.

01 Mart 2019 Cuma 10:20
Sağlık lisesinde okuyan öğrencilere “alzheimer” eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engeller Daire Başkanlığı ile Gaziantep Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “Yaşlılık ve Unutkanlık” konulu eğitim verdi.


Şehitkamil Kültür ve Kongre (ŞKM) Merkezinde yapılan eğitime yaklaşık 750 öğrenci katılırken Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalından Doç. Dr. Zeynel Abidin Öztürk ve Uzman Dr. Gülçimen Soylu tarafından yaşlılık ve unutkanlık hakkında bilgiler aktarıldı. Konuşmacılar öğrencilere alzheimer hastalığı ve bu hastalığa yakalanan kişilere nasıl bakım verileceği, nasıl iletişim kurulabileceği konusunu da anlattı. Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise, Gaziantep’te engellilere yönelik yaptıkları projelerden bahsetti. Yaşlılar Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü, Yaşam Evi Şube Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi, Moral Evi, Aktif Yaşam Merkezi, 160 yataklı hastane, Çölayak Kafe ve Mutlu Kafe ile hizmet verdiklerini aktaran Çelebi, 5 yıl içinde engellilere yönelik önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.


Gaziantep’te yaklaşık 5 bin 200 dolayında alzheimer hastasının bulunduğunu, meslek elemanları ile bin 200’e kişiye ulaştıklarını ve bunlara hizmet verdiklerini aktaran Çelebi, sağlık meslek lisesinde okuyan öğrencilerin insanlar ile birebir ilgileneceğini belirtti. Bir gün anne ve babaların sağlık alanında çalışan insanlara ihtiyaç duyacağını ifade eden Çelebi, “Bazı insan mühendis bazı insan ise mimar olabilir. Ama her insan başka bir insan ile yakından ilgilenmez. Bunları ancak sağlık alanında yapanlar bilir” diye konuştu.


Program sonrasında Çelebi, eğitimcilere katkılarından dolayı birer hediye verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:20
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir çözüm getiriyoruz"
    1. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    2. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    3. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    4. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    5. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    6. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    7. İSO Turkiye İmalat PMI Şubat ayında..
    8. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    9. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    10. Tütün denetçilerine eğitim
    11. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    12. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    13. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    14. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    15. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    16. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    17. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    18. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    19. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    20. Gaziantep'teki trafik kazası
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi