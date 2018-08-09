Sağlık lisans tamamlama başvuruları! Sağlık lisans tamamlama tercih işlemleri YÖK e devlet

Sağlık alanlarında önlisans programlarından mezun olanların beklediği lisans tamamlama başvurularında son dakika gelişmesi. YÖK sağlık önlisans mezunları için lisans tamamlama başvurularının başladığını son dakika olarak duyurdu. Sağlık lisans tamamlama başvuruları 17 Ağustos saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunulacak. Başvurular YÖK’ün internet sitesi üzerinden e-Devlet'ten yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre sağlık alanıyla birlikte, ilahiyat ön lisans mezunları için lisans tamamlama başvuruları başladı. Başvuru ve tercih işlemleri 17 Ağustos saat 17.00’ye kadar YÖK’ün internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. İlahiyat ön lisans programlarından mezun olan adaylara lisans tamamlama hakkı bu yıl ilk defa verildi. İlahiyat Alanında Lisans Tamamlama Programına, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları da dahil olmak üzere 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan tüm adaylar başvurabilecekler. Sağlık Alanında Lisans Tamamlama başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri ise 2015 yılından itibaren uygulanıyor. YÖK tarafından belirlenen sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2018 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilecek. Her iki programda da yerleştirme işlemleri, adayların önlisans not ortalamaları ve tercihleri doğrultusunda YÖK tarafından gerçekleştirilecek.