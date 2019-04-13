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“Sağlık hizmetlerinde en büyük sorumluluk liderlerde”

Medical Park İzmir Hastanesi’nde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve akreditasyon, kalite, yalın yönetim Danışmanı Prof.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:05
“Sağlık hizmetlerinde en büyük sorumluluk liderlerde”

Medical Park İzmir Hastanesi’nde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve akreditasyon, kalite, yalın yönetim Danışmanı Prof. Dr. Nevzat Kahveci tarafından düzenlenen süreç iyileştirme ve yalın ofis seminerinde, sağlık hizmetlerinde en büyük sorumluluğun liderlerde olduğu vurgulandı.


Prof. Dr. Nevzat Kahveci sağlık hizmetlerinde görev alan liderlerin dinleme, empati, farkındalık, ikna etme, ileri görüşlülük gibi özelliklere sahip olması gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. “Süreç iyileştirmelerinde en büyük sorumluluk liderlerdedir. Lider işi bilmeli, işi bilmiyorsa bileni dinlemeyi bilmeli, onu da bilmiyorsa lider olmayacağını bilmeli” dedi.


Yalın yönetimin temel felsefesinin hizmet adımlarında değer katmayan tüm israfları ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Kahveci, bu yönetim modelinin uygulandığı Toyota Kültüründen örnekler verdi.



Süreç iyileştirme


Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden sebeplerin insan kaynaklı, teknik ve süreç kaynaklı sebepler olduğunu belirten Kahveci, “İnsan kaynaklı sebepler ve tıbbi hatalar her ne kadar birey kaynaklı olsalar da, aslında sistem yetersizliğinden (süreç yönetimi) ya da sistemin yanlış tasarlanması sonucu meydana gelen insan faktörlü hatalardan kaynaklanıyor” dedi.


EFQM Mükemmellik Modeli ve Yalın Yönetim gibi süreç modelleri hakkında bilgiler veren Kahveci, sağlık hizmetlerinde kolay ulaşılabilirliğin, kalitenin, sürekliliğin ve verimliliğin olmazsa olmaz olduklarını dile getirdi.


Süreç iyileştirme yöntemlerinde sürekliliğin altını çizen Kahveci, geri bildirimlerin, problemlerin tanımlanmasının ve kurum kültürünün oluşmasının da altını çizdi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:05
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