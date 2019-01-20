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Sağlık görevlilerinin karda hasta taşıma mücadelesi

Adıyaman'da kar nedeniyle ambulansın giremediği köydeki hasta, sağlık ekiplerince yaklaşık 500 metre branda sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı

20 Ocak 2019 Pazar 18:43
Sağlık görevlilerinin karda hasta taşıma mücadelesi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hasta, sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre branda sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Düden köyünde yaşayan ve nefes darlığı bulunan 77 yaşındaki Fatma Alpaydın'ın durumu fenalaşınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, köyün girişinde yolların kapalı oluşu nedeniyle yaşlı kadına yürüyerek ulaştı.

Alpaydın'a ilk müdahaleyi evde yapan ekip, hastayı çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık 500 metre branda sedyeyle köy girişindeki ambulansa taşıdı.

Daha sonra Sincik Devlet Hastanesi'ne götürülen Alpaydın tedavi altına alındı.

Alpaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:43
  1. Fatma Alpaydın
  2. kar yağışı
  3. nefes darlığı
  4. sağlık çalışanları
  5. Sincik ilçesi

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