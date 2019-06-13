0553 313 94 23

Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi, beyin kanamasından öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşen veolay yerine gelen 112 ekiplerine bir şeyi olmadığını söyleyerek tedaviyi kabul etmeyen Birol Barut, 1 hafta sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:12
Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi, beyin kanamasından öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşen veolay yerine gelen 112 ekiplerine bir şeyi olmadığını söyleyerek tedaviyi kabul etmeyen Birol Barut, 1 hafta sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesinde bir işyerinde servis elemanı olarak çalışan Birol Barut (52), Ramazan Bayramının 1. Günü Kızılağaç-Kızılot arasında motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı 112 sağlık ekibi olay yerine gelirken, Birol Barut bir şeyinin olmadığını belirterek 112 ekibinin tedavi talebini kabul etmedi. Motosikleti sahibine teslim ettikten sonra evine giderek yatan Birol Barut, gece rahatsızlanınca ev sahibini arayarak haber verdi. Ağzından köpükler geldiği gözlenen Birol Barut, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Barut, Manavgat Devlet Hastanesinde önceki gün yaşamını yitirdi.


Barut’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Savaşan’dan YKS uyarısı
    1. Rektör Savaşan’dan YKS uyarısı
    2. Cizre TSO Başkanı Sefinç, muhtarlarla..
    3. Nilüfer’de ’en çalışkan’lara karne..
    4. Annesi, 5 yaşındaki çocuğu otobüste..
    5. Adana yerel basınından Yargı Reformu..
    6. Çakal Carlos, "küresel haydut" ABD'yi..
    7. Hıghway’den Babalar Gününe özel yarışma
    8. Galatasaray U14 Takımı’ndan..
    9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CHP..
    10. Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu..
    11. Topladığı çöpler müzisyenlere dönüştü
    12. Antalya’da 12 saatlik nefes kesen..
    13. Çaldıran Belediyesinden 180 bin..
    14. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    15. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul..
    16. Hatay’da tutuklu ve hükümlü..
    17. THY'nin 'rüya uçağı' gökyüzünde! İşte..
    18. Jandarma tarihinde rekor kırdı
    19. Diyarbakır’ı U16’da Bağlar ve DSİ Spor..
    20. Çocuklarınızın uzun boylu olmasını..
    21. Büyükşehir’den karne hediyesi
    22. SAKEM yıl sonu etkinlikleri devam..
    23. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    24. Suriye’nin kuzeyinde karne heyecanı
    25. 2’nci İsmail Hakkı Durdu Futbol..
    26. Eski belediye başkanı Kocaelispor’a..
    27. AKBB yine Tütüncü dedi
    28. Gümüşhane’de Emniyet personeline..
    29. Hükümlüler topluma kazandırılacak
    30. TİSK'ten "Gençlerin doğru işlerde..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu