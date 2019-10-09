Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Sağlık ekipleri Mehmetçik ile omuz omuza!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı için açıklama yaptı.

Harekat hakkında iyi dileklerde bulunan Bakan Koca, "Sınırlarımızdaki terör tehditini sona erdirmek, vatanından sökülmüş milyonlarca insana güvenli bir hayat sağlamak, ailelerinden ve yuvalarından koparılmış yavrulara güvenli bir yuva oluşturmak, içinde bulunduğumuz coğrafyaya barış ve esenlik getirmek için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimizin Allah yâr ve yardımcısı olsun." dedi.

Sağlık ekipleri de görev yapacak

Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonda sağlık ekiplerinin de cephe gerisinde hazır bulunduğunu belirten Bakan Koca, "Operasyon boyunca hekimlerimizle, sağlık personelimizle, UMKE ve 112 acil ekiplerimizle, kara ve hava ambulanslarımızla, bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle, mevcut tüm imkân ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız.

Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak.

Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman neferleriyle…" ifadelerindeu bulundu.