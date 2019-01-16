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Sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

Ağrı'da hamile bir kadının doğum sancılarının başladığı bilgisi üzerine harekete geçen ve yolu kapalı köye 6 saatte paletli araçla ulaşan ekipler, doğumu köyde gerçekleştirdi

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:13
Sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde, yolu kapalı olan köyde doğum sancıları başlayan hamile kadın, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Hamur ilçesine bağlı Karakazan köyünde 4'üncü çocuğuna hamile olan Gülcemal Yatcı'nın (24) doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, saat 03.30'da köye hareket etti.

Yoğun tipi nedeniyle yolun kapalı olması üzerine İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekibiyle yola devam eden ekipler, görüş mesafesinin olmaması nedeniyle fazla ilerleyemedi.

Bunun üzerine merkezden yönlendirilen paletli kar aracıyla ilerleyen ekipler, yaklaşık 6 saat sonra köye ulaşabildi.

Ekiplerin yardımı ile evde doğum yapan Yatcı, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Sağlık durumu iyi olan anne ile bebeği, ileri tetkiklerinin yapılabilmesi amacıyla Ağrı Devlet Hastanesine getirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:13
  1. 112 Acil Sağlık ekipleri
  2. Ağrı
  3. Hamile kadın
  4. Hamur
  5. kar yağışı
  6. Kurtarma
  7. mahsur kalma

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