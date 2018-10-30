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Sağlık çalışanlarına şiddet yasa teklifi TBMM'de

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

30 Ekim 2018 Salı 11:51
Sağlık çalışanlarına şiddet yasa teklifi TBMM'de

Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek. 

Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek. 

Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getirilecek. 

Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.

Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:51
  1. Sağlık çalışanları
  2. meclis

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