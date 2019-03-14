Sağlık çalışanları çözüm bekliyor

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, döner sermaye adaletsizliği, sağlıkta şiddet, 3600 ek gösterge talebi ve sağlık personelinin iş yükünün artması gibi konularda Sağlık Bakanlığından çözüm beklediklerini söyledi.

Kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sağlıkta dönüşümün kahramanları olan sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik adımların atılmasını beklediklerini kaydetti.

Döner sermaye sisteminin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Arayıcı, "Öncelikle döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizlik sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Aynı görevde çalışan sağlık çalışanlarının farklı oranda döner sermaye ücreti alması önemli bir haksızlıktır. Bu durumu başka hiçbir meslek grubunda göremeyiz. Örneğin eşit durumda olan ancak farklı karakollarda çalışan 2 polis memurunun veya yine aynı şekilde farklı okullardaki 2 öğretmenin farklı ücret aldığını göremeyiz. Ancak unvanları, eğitimi ve hizmet yılı aynı olan sağlık çalışanları farklı hastanelerde çalıştığı için aynı döner sermaye ücreti alamamaktadır. Çalışanlarımız arasında huzursuzluğa sebep olan bu durumun giderilmesi Sağlık-Sen olarak önceliklerimiz arasındadır ve bu adaletsizlik çözülene kadar konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bunun için öncelikli olarak mevcut döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmelidir" dedi.

"3600 ek gösterge istiyoruz"

Sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge ile taleplerini de hatırlatan Şube Başkanı Arayıcı, "Çalışanlarımızın beklediği bir diğer konu da 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılmasıdır. 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi, diğer çalışanlarımız ile ilgili de aynı oranda ek gösterge puanı verilmesi ve konunun bir takvime bağlanarak çözülmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"İş yükü sürekli artıyor"

Çalışanların iş yükünün sürekli arttığına da vurgu yapan Mehmet Ali Arayıcı, "Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat esasına göre fedakarca görev yapmaktadırlar ve bu hizmetlerinin karşılığını maalesef alamamaktadırlar. Sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşırken, hasta memnuniyeti artarken maalesef sağlık çalışanlarımız için bu durum aksi yönde gelişmektedir. İstihdam yetersizliği nedeniyle ağır iş yükü altında ezilen, nöbetlerden kendilerine, ailelerine zaman ayıramayan sağlık çalışanlarının bu mağduriyeti, Dünya Sağlık Örgütü istihdam rakamlarının uygulanmasıyla çözülecektir" ifadelerini kullandı.

"Sorunlara acil çözüm bekliyoruz"

Başkan Arayıcı, sağlık hizmetlerindeki tüm sorunların acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini de belirterek, "Yine çalışanlarımızın yıllardır çözüm beklediği fiili hizmet süresi zammı, sağlık hizmetleri sınıfından sayılan bütün unvanları kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tüm sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu gözetmelidir.İcap nöbeti tutan ancak bu nöbetin ücretini alamayan, malpraktis uygulamasındaki eksiklikler nedeniyle mağdur olan, görevi sırasında şiddete maruz kalan hatta öldürülen sağlık çalışanlarımızın haklarına Sağlık Bakanlığı mutlaka sahip çıkmalıdır. Bu konularda sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapacağımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.

"Sağlık hizmeti ekip işidir

Tüm sağlıkçıların 14 Mart Tıp Başramını kutlayan Arayıcı, "Unutulmamalıdır ki sağlık hizmeti bir ekip işidir. 14 Mart’ın sağlık çalışanları için gerçek bir bayram havasında geçmesi için çalışanlarımızın beklentilerini gerçek anlamda karşılayan açıklamalar yapılması, sorunların çözümü için somut adımlar atılması önemli bir noktadır. Bu vesile ile sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, bugünün sorunlarının çözümüne vesile olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.