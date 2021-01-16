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Gündem Sağlık çalışanı aşı yapıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti
Gündem

Sağlık çalışanı aşı yapıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti

Eyyübiye Eğitim Araştırma Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu Adem Sarı, aşı yapıldıktan bir süre sonra kalp krizinden hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 20:35:00 - 2021-01-16 20:36:24
Sağlık çalışanı aşı yapıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti

Yerel haber sitesi Urfadasın.com'un verdiği habere göre, Kovid-19 aşısı olan Eyyübiye Eğitim Araştırma Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu Adem Sarı, aşı yapıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. 

20 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yapan Adem Sarı'nın aşı olduktan sonra kalp krizi geçirmesi dikkat çekerken acı haberi alan mesai arkadaşları ve akrabaları yasa boğuldu. 

Sağlık çalışanının ölümüne neden olan kalp krizini, Covid-19 aşısının tetikleyip tetiklemediğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

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