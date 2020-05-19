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Korona Virüs

Sağlık çalışanı anne 50 gündür görmediği kızına böyle kavuştu

İngiltere' de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 50 gündür 7 yaşındaki kızından ayrı kalan sağlık çalışanı annenin çocuğuyla buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:48:00 -

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını en çokta sağlık çalışanlarını etkiledi. 7 gün 24 saat mesai yapan sağlık çalışanları aylardan beri ailelerinden uzakta hizmetlerini gerçekleştirirken uzun süren ayrılıklardan sonra aileleri ile ancak görüşme fırsatı bulabiliyor.

Görüntülerde ise İngiltere'de bir hastanede görev yapan hemşire 50 gündür göremediği kızına işte böyle kavuştu.

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