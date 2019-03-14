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Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kent Meydanı’nda kurulan Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakımı ve Ambulansla Nakil Hizmeti tanıtım standını ziyaret etti.

14 Mart 2019 Perşembe 12:50
Sağlık Büyükşehir’le ayağınıza geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kent Meydanı’nda kurulan Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakımı ve Ambulansla Nakil Hizmeti tanıtım standını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Aktaş, sağlık alanında birçok Avrupa ülkesinin başaramadığını Türkiye’nin başardığını vurguladı.


Büyükşehir Belediyesi, Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetleri Birimi ile de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında 46 ekip aracı ve 98 sağlık personel ile başlayan hizmet, bütünşehir uygulamasının ardından 17 ilçeyi kapsayan dev bir hizmet ağına dönüştü. Hizmet alanının genişlemesine paralel olarak, araç ve personel sayısı da sürekli artırılan birim, bugün 20’si ambulans toplam 67 araç ve 145 personelden oluşan güçlü bir yapıya büründü. Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetleri Birimi, Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetin daha geniş kitlelere duyurulması maksadıyla Kent Meydanı’nda stant kurup, vatandaşları bu hizmet konusunda bilgilendiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle standı ziyaret edip, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, standın başına geçip, sundukları sağlık hizmetlerini vatandaşlara anlattı. Bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Başkan Aktaş, “Sağlık ülkemizin son yıllarda çok önemli mesafe kat ettiği konulardan bir tanesi. Birçok Avrupa ülkesinin başaramadığını biz ülke olarak sağlık alanında başardık. Büyükşehir Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar hizmet veren bir kurum olarak sağlıkla alakalı önemli çalışmaları yerine getiriyoruz. Evde bakım hizmetleri, hizmet alanların çok memnun ve müteşekkir olduğu bir konu. Ancak pek tanınmayabiliyor. Bu hizmeti tanıtmak adına standımızı açtık ve tanıtımlarımızı yapıyoruz. Şubat ayında 3 bin 652 hastaya ulaştık. Tabii bu rakam taleplere göre zaman zaman çok daha yukarılara da çıkıyor. Doktor muayenesi, hemşirelik hizmetleri, fizik tedavi, psikolojik destek, evde bakım, temizlik, ambulans ve hasta nakil hizmetlerine varana kadar vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Ben mesai arkadaşlarımın tıp bayramlarını tebrik ediyorum. Bu güzel ve hayırlı hizmete öncülük etmeleri sevindirici bir durum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:50
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