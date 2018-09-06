Sağlık bilimlerinden TL’ye destek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yapılan bir protokol kapsamında üniversiteye eğitim masrafı olarak ödenen 61 bin ABD Doları’nı Türk Lirası’na çevirdi.06 Eylül 2018 Perşembe 10:55
Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Bu ekonomik olarak bir kurtuluş, istikbal savaşı olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Önderliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu mücadelede, kendisinin talimatları doğrultusunda vatandaş olarak, fert fert, kurum kurum ne yapabileceksek yapmamız gerekiyor’ dedi.