Sağlık bilimlerinden TL’ye destek

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Bu ekonomik olarak bir kurtuluş, istikbal savaşı olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Önderliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu mücadelede, kendisinin talimatları doğrultusunda vatandaş olarak, fert fert, kurum kurum ne yapabileceksek yapmamız gerekiyor’ dedi.