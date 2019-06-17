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Sağlık Bilimleri ve Sinop üniversitelerine rektör atanacak

Yükseköğretim Kurulunca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sinop Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar alınacak

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
Sağlık Bilimleri ve Sinop üniversitelerine rektör atanacak

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sinop Üniversitesine rektör adaylığı için başvurular alınacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacak.

Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 28 Haziran Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler.

Başvurular, bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığına yapılabileceği gibi, "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla da iletilebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
  1. Rektör ataması
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