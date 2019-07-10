0553 313 94 23

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Jandarma için yetiştirilmek üzere 78 öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM yerleştirmesine göre SBÜ'de öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınmasına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
Sağlık Bilimleri Üniversitesine Jandarma için yetiştirilmek üzere 78 öğrenci alınacak

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görecek adayların başvuru esaslarına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM yerleştirmesine göre SBÜ Gülhane TıpFakültesine 30 erkek, SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 4 erkek, SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna ise 30 erkek öğrenci temin edilecek.

Ayrıca muvazzaf tabip subay ihtiyacının süratle karşılanması maksadıyla öğrenim görmek üzere, diğer tıp fakültelerinden özelöğrenci statüsünde SBÜ Gülhane Tıp Fakültesinin 2'nci sınıfına geçiş yapmak isteyen 5 erkek/kadın ile 3'üncü sınıfına geçiş yapmak isteyen 9 erkek/kadın öğrenci alınacak.

Adaylarda aranan nitelikler ile başvuru tarihi ve temin şartlarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. Jandarma nam ve hesabına 78 öğrenci alınacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı mı destekleyecekler, Davutoğlu’nu mu?
    1. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    2. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    3. Asya borsaları
    4. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    5. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    6. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    7. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    8. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    9. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    10. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    11. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    12. PKK üst yönetimi panikte
    13. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    14. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    15. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    16. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    17. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    18. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    19. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    20. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"