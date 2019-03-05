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Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden yerli üretim hamlesi

Türkiye’nin sağlık temalı devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), sağlıkta yerli ve millileşme hamlesi başlattı.

05 Mart 2019 Salı 12:54
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden yerli üretim hamlesi

Türkiye’nin sağlık temalı devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), sağlıkta yerli ve millileşme hamlesi başlattı.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Pendik ve Tuzla belediyeleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Katılım’la ortak bir sağlık teknokenti kuruyor. Pendik ve Tuzla arasında yer alan teknokente ’Teknopol İstanbul’ ismi verildi. Teknokentte, kanser ilaçları, simülasyon ve modelleme robotları, tıbbi sarf malzemeleri ve biyoteknolojik ilaçların araştırmaları ve üretimi yapılacak.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlığı ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı teknokentin temel atma aşamasına geldiğini söyledi. Erdöl, 55,7 dönüm arazi üzerinde kurulacak, devamında 100 dönüme kadar çıkacak teknokentin, kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracağını söyledi.



"Yerli üretimi teşvik etmek için teknolojik çalışmalar yapacağız"


Türkiye’nin sağlık alanındaki harcamalarının her geçen yıl arttığına, bu harcamalar içinde önemli bir kalemi oluşturan ilaç için 2019 yılında 29 milyar lira, tıbbi sarf malzemeleri içinde 25 milyar lira harcanacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Rektör Erdöl, "İthal ürünlere milyar dolarlar akıtıyoruz. Kuracağımız sağlık teknokentinde, cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamalarını azaltıp, yerli üretimi teşvik etmek için teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz, ülkenin rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştirmek ve üretmek" dedi.



İlk etapta kanser ilacı ve simülasyon robotları üretilecek


Sağlık Teknokenti’nde ilk imzalar da atılırken, bir biyoteknoloji firması ile kansere karşı yeni bir biyoteknolojik molekül ve ilaçlar üretilecek. Bu kapsamda Ercan Varlıbaş’ın şirketi VSY Biyoteknoloji şirketi ile anlaşma sağlandı. Teknopol İstanbul Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek de projenin sadece sağlık odaklı olmadığını, ileri teknoloji üretim üssü olacağını söyledi. Çömlek, "Örneğin, Kazan merkezli Eidos-Meditsina firmasıyla anlaşma yapıldı ve ortak simülasyon ve modelleme robotları üreteceğiz. Teknokentte sağlıktan savunma alanına kadar çeşitli alanlarda yerli ve milli üretmeye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:54
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