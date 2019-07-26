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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde "Akademik Hareketlilik" sertifika töreni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Özbekistan Taşkent Diş Hekimliği Enstitüsü Rektörlüğü arasında öğrenci değişimi protokolü kapsamında "Akademik Hareketlilik" sertifika töreni düzenlendi- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl:- "Özbekistan ile Türkiye arasında, sağlık eğitimi bilimsel alanlarda yapılan iş birlikleri ve öğrenci değişimleri bizim için önemli"

26 Temmuz 2019 Cuma 14:25
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde "Akademik Hareketlilik" sertifika töreni

ANKARA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (UAM) ile Özbekistan Taşkent Diş Hekimliği Enstitüsü Rektörlüğü arasında öğrenci değişimi protokolü kapsamında "Akademik Hareketlilik" sertifika töreni yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, iki üniversite arasındaki protokol kapsamında değişim programında yer alan öğrencilere sertifikaları törenle verildi.

Üniversitenin Gülhane Diş Hekimliği Fakültesindeki törenin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, protokolün kendileri için küçük fakat dost ülkeler için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşliğin önemini vurgulayan Erdöl, "Özbekistan ile Türkiye arasında, sağlık eğitimi ve bilimsel alanlarda yapılan iş birlikleri ve öğrenci değişimleri önemli. Somali ve Sudan'ın ardından kadim medeniyetin ata toprakları, ilim, irfan ve hikmet ehlinin diyarı Buhara'da, Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açtık. İki ülkenin refahı, kardeşliği ve mutluluğu için adım atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdöl, konuşmasının sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Programın sonunda, 20 günlük teorik ve pratik uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:25
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