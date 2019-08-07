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Sağlık Bilimleri Üniversitesi YKS'de ilgi gördü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) önlisans ve lisans programları ilgi gördü- SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu, öğrencileri celp ve cezbeden abidevi yapısı ve sağlık eğitimi alanındaki göz dolduran duruşu, kontenjanlarındaki tam doluluk oranlarıyla taçlanmıştır"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:55
Sağlık Bilimleri Üniversitesi YKS'de ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) önlisans ve lisans programları ilgiyle karşılaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan SBÜ, YKS 2019 yerleştirme sonuçlarına göre, önlisans programlarının yüzde 100'ünü, lisans programlarının da yüzde 99,96'sını doldurarak önemli bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitelerine olan ilgiyi, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin teveccühü ve iltifatı olarak gördüklerini kaydetti.

Sonuçların hem üniversite hem sağlık camiası için son derece mutluluk verici olduğunu belirten Erdöl, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin köklü geçmişi, güçlü akademik kadrosu, öğrencileri celp ve cezbeden abidevi yapısı ve sağlık eğitimi alanındaki göz dolduran duruşu, kontenjanlarındaki tam doluluk oranlarıyla taçlanmıştır.Bu tablo göğsümüzü kabarttığı, gönül ufkumuzu aydınlattığı, doğru yolda olduğumuzu muştuladığı gibi aynı zamanda bizlere hedefi ve çıtayı yükseltmek için bir iştah ve teşvik vesilesi olmuştur. Başarımızın temelinde yatan şey Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne uzanan yolda ülkemize, gönül coğrafyamıza hizmet etme, fayda sağlama ve değer üretme motivasyonudur." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:55
  1. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  3. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
  4. YKS

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