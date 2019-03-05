0553 313 94 23

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi şiir yarışması düzenliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor, tıp ve sağlık konularında şiir yarışması düzenliyor.

05 Mart 2019 Salı 17:07
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi şiir yarışması düzenliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor, tıp ve sağlık konularında şiir yarışması düzenliyor.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında doktor, tıp ve sağlık konularında şiir yarışması düzenliyor. Çocukların yüreğindeki yerlerini görmek isteyen sağlıkçılar böylelikle Türkiye’de bir ilke imza atıyorlar. Konuyla ilgili açıklamada bulunan SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Gülüm, ’’Çocukların yüreğindeki yerimizi görmek istedik’’ ifadelerini kullandı.


Gülüm, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bir devamı olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bir etkinlik düzenlediklerinin altını çizerek, ’’Bilindiği üzere ülkemizde Tıbbiyye-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827 ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte İstanbul’un işgal edildiği yıllarda işgal kuvvetlerine karşı tepki olarak Mektei Tıbbiyy-i Şahane binasının saat kuleleri arasına Tıbbiyyeli öğrenciler tarafından Türk bayrağı çekilip Kadıköy’e bir yürüyüş tertip edilmesi ile kutlanmaya başlanan Tıp Bayramı’nın 100. yıldönümüdür. Bu nedenle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin bir devamı olan Sağlık Bilimleri Üniversitemizce 14 Mart Tıp Bayramı’nın 100. yılında Keçiören eğitim ve araştırma Hastanesi olarak bir etkinlik düzenledik. Düzenlediğimiz bu etkinlikte gerek çocuklarımızdaki doktor ve hastane korkusunu yene bilmek, gerekse halkımızla bütünleşip minik yüreklerde doktor, tıp, sağlık ne demektir? Minik yürekler bizleri nasıl görüyor ?Düşüncesiyle bir şiir yarışması düzenledik’’ şeklinde konuştu.


Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile el ele vererek bu projelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Gülüm, şunları kaydetti:


’’Hekimlik mesleği insan odaklı bir bilim ve insana adanmış bir sanatla beraber bir yandan köklü gelenekler üzerine ilerlerken diğer yandan da bilimsel yenilikler doğrultusunda yönünü çizip, teknolojik gelişmeler bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarınayeni çözümler getirirken mesleğimize ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına da yeni sorumluluklar yüklemektedir. Akılcı tartışmalarla geliştirilen etik değerlerin çizdiği rotada her bir meslek üyesinin bu sorumlulukları layığınca yerine getirmek için yoğun uğraş verdiği göz önünde bulundurularakbizler de üniversitemiz hastanesi olarak böyle bir girişimde bulunduk.’’



"Dereceye girenleri 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerimize davet ederek çeşitli hediyelerle yavrularımızla kucaklaşacağız"


Yarışma süreci hakkında da bilgi veren Gülüm, Milli Eğitim Müdürlüklerinin daha önce bu tip yarışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastaneler anlamında ve bildiğim kadarıyla Türkiye’de hiçbir hastane böyle bir yarışma yapmamıştı. Geleceğimizin teminatı minik yavrularımıza ulaşmak, onların gözünde, onların yüreğinde kendimizi görmek bizleri çok mutlu edecekti. Yarışma bir ilk olduğu için önce kendi ilçemiz sınırlarına bağlı kalarak ilk ve orta dereceli (liseler hariç) okullarda, doktor, tıp, sağlık konularını içeren bir yarışma düzenledik. Konuya bağlı kalarak yavrularımızdan şiir yazmasını istedik. Okul idarelerine teslim etmeleri ricasında bulunduk. Yazılan bu şiirleri okul idarecilerimiz hastanemize ulaştırdılar. Hastanemizce şiirden anlayan ve konuya vakıf bir komisyon oluşturduk. Oluşturulan bu komisyon şiirlerimizi değerlendirecek ve dereceye girenleri 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerimize davet ederek çeşitli hediyelerle yavrularımızla kucaklaşacağız’’ açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:07
  1. bilim
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası
    1. FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne..
    2. Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk..
    3. Rusya'dan çok sert Venezuela..
    4. Bakan Akar'dan net mesaj: KKTC orada..
    5. Huawei, Brüksel'de siber güvenlik..
    6. TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    7. Kırmızı bültenle aranıyordu! Komşu'da..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC,..
    9. Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı..
    10. "Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği..
    11. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    12. Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
    13. Sevgilisini etkilemek isterken yurdu..
    14. Soyunma odasında kavga! Yıldız isim..
    15. Van'da kadın cinayetine..
    16. Meksika'da polis tarafından kaçırılan..
    17. Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını..
    18. Malezya'da Hazreti Muhammed'e..
    19. Yöresel ürünler pazarına ısıtma sistemi
    20. Denizli’de kristal uyuşturucu ele..
    21. Okula bağış karşılığında uzlaştılar
    22. Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani..
    23. Fransa’da hapishanede terör saldırısı
    24. Kırmızı bültenle aranan şüpheli,..
    25. Döviz kurları
    26. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    27. Vali Memiş, Uzundere’de incelemelerde..
    28. Akademisyen ve öğrencilere MATLAB..
    29. Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD..
    30. Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar