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Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 453 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı.

25 Haziran 2019 Salı 15:41
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 453 öğrenci mezun olma heyecanı yaşadı. Törende,Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden bazı öğrenciler, "Diyet ettik yaza girmeden en az 10 kilo verdirmeye" yazılı pankartlar açtı.


ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Hemşirelik Bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan 453 öğrenci mezun oldu. Süleyman Demirel Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde kep atarak meslek hayatlarına başlayacak olan öğrencileri, velileri yalnız bırakmadı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “1996 yılında Sağlık Yüksek Okulu adı altında bulunan okulumuz 2010 yılında fakülte bünyesi kazanmıştır. O yıllardan itibaren binlerce mezun vermiştir. Bu mezunlarımızın bir kısmı akademisyen oldu, bir kısmı da çeşitli sağlık kuruluşlarında hizmet vermektedir. Velilerimiz, bize emanet edilen çocuklarını en iyi şekilde eğiterek, en güzel donanımda mezun ettiğimize emin olabilirsiniz. Sevgili öğrencilerim, ailelerinizi ve vatanınızı asla unutmayınız. Sizler sağlık çalışanısınız ve çok kutsal bir görev üstleniyorsunuz. İnsan sağlığı ve insan canı kutsal bir emanettir. Bu emanete siz sahip çıkacaksınız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:41
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