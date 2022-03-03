Sağlık Bakanlığı'nın her kararına itiraz etmişti, yine şaşırtmadı! Prof. Ceyhan'dan 'maske' çıkışı

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Sağlık Bakanlığı'nın normalleşme adımları kapsamında aldığı maske kararını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Maskenin nasıl bir zararı vardı anlamak mümkün değil, ciddi sıkıntılara yol açacak bir karar." dedi.

İnsanlara korku pompalamaktan vazgeçmeyen Prof. Ceyhan, açık havada virüs bulaşacağını iddia ederek, "Çok sayıda kişi sadece bu kararlar kaldırıldığı için hastalığı alacak." ifadelerini kullandı.

Maskenin nasıl bir zararı olduğunu bilmeyen Prof.!

Sağlık Bakanlığı'nın açık havada ve havalandırma sistemi olup sosyal mesafenin korunabildiği kapalı ortamlarda maske takılması zorunluluğunu kaldırması üzerinden, Bakan Koca'yı hedef alan Prof. Ceyhan, en iyi bildiği işi yaparak, vatandaşa şöyle korku pompaladı:

Maskesiz kişiler virüsü kapıp, evde kronik hastalığı olan yaşlıya götürerek onların ölümüne neden olacak. Bence bu karar alınırken çok düşünülmeliydi, iyi hesaplanmalıydı. Maskenin nasıl bir zararı vardı, anlamak mümkün değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Salgın etkisini yitirdi" açıklamasına karşın, yeni varyantlar çıkabileceğini söyleyerek korku salan Ceyhan, şöyle devam etti:

Biz çocuk aşısını konuşuyorduk ancak yetişkin aşılamasından da neredeyse vazgeçilmiş izlenimi oluşuyor. Ben bundan sonra çok yeni bir şey yapılacağını sanmıyorum. İnşallah bunun arkasından kötü bir dalga yaşamayız. Yaşarsak, o dalgayı kontrol etmekte çok zorlanırız. Tamamen doğada, virüsün rastgele davranışıyla ilgili. Doğada virüs kendi kendine çoğalıyor, çoğalırken mutasyona uğrayabiliyor. İnsanlar arasında çok bulaş şeklinde oluyorsa mutasyon riski de artıyor. Omicron'un arkasından pek çok mutasyon gelişti ama bunların arasında daha kötü seyreden bir mutasyon gelişme riski oldukça yüksek. Olursa mücadele edecek bir silahımız kalmadı. Aşıyı da bıraktık, önlemleri de kaldırdık. Yeniden vakalar arttığında tedbir alalım dediğinizde iş işten geçmiş olur.