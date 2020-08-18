Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni strateji! Amansız mücadelede o tarih milat olacak

Uyarıların dinlenmemesi ve tedbirlere uyulmaması nedeniyle yaz aylarıyla birlikte yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sağlık Bakanlığı harekete geçiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, artış gösteren vaka sayılarının önüne geçmek için başlatılan çalışmalarda, okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül milat olarak belirtilirken, söz konusu tarihe kadar sıkı bir strateji uygulanması gerektiğini dile getiren uzmanlar bu kapsamda 3 öneri getirdi.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, koronavirüs salgınının sonbahara kadar dizginlenmesi amacıyla toplantılar düzenliyor ve bu toplantılarda farklı öneriler tartışılıyor. Yapılan toplantılarda ve değerlendirmelerde ise uzmanların getirdiği 3 öneri öne çıkıyor.

Günde 150 bin test

Okullarda yüz yüze eğitime geçileceği tarih olan 21 Eylül'e kadar yeni bir strateji gerektiren koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı günlük test sayısında 67 bine ulaşırken, bu rakamın günde 150 bine yükseltilmesi ilk hedefler arasında yer alıyor.

Pozitif vakalar izole edilecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan araştırmalar sonucu taksicilerin, otobüs ve tramvay sürücülerinin, restoran çalışanlarının ve temizlikçilerin en yüksek riskli gruplar olduğu belirlenirken, Türkiye'de de bu çemberde yer alan kişilerden başlayarak kapsamlı bir tarama yapılacak ve pozitif vakalar toplumdan izole edilecek.

İzolasyonu delenlere yaptırım

Üçüncü öneri ise, karantinayı delenlere yönelik. Sağlık Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen koşulları taşımayanlara evde izolasyon uygulanırken, başkalarının hayatını hiçe sayarak bu süreci ihlal edenler için para cezası uygulanmasının yanı sıra, ihlal yapanların öğrenci yurtlarına alınması da uzmanlar tarafından belirtilen üç öneri arasında yer alıyor.