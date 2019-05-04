Sağlık Bakanlığından Kırklareli’ne 6 ambulans

KIRKLARELİ (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Kırklareli’ne tahsis edilen 6 ambulans törenle teslim edildi.

Sağlık Bakanlığının Kırklareli’ne tahsis ettiği 6 ambulansın teslim töreninde açıklamalarda bulunan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye’nin 15 yıl öncesi ile şu anki durumunu herkesin iyi bildiğini söyledi. Bu bağlamda geçmişte, hastanelerde tedavi olup borçları dolayısıyla vatandaşları rehin alındığını kaydeden Vali Bilgin, Türkiye’nin her alanda gelişim gösterdiğini dile getirdi. Türkiye’nin yıllar önce yaşadığı durumu bugün komşu ülkelerinin yaşadığını ifade eden Bilgin, "Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruluş aşamasından bugüne kadar çok büyük ivmeler kazanmış ve o ivmelerle beraber bölgesinde örnek ülke olmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Eğer bunu unutursak, bugün zor duruma düşeriz. Arnavutluk, Asya, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Amerika Kıtası ve Venezuela’yı görüyoruz. Venezuela’da, Amerika Birleşik Devletleri darbe yaptığında biz 15 Temmuz 2016 tarihini hatırlıyoruz. O gün Türkiye’de ne yapılmışsa bugün Venezuela’da o yapılıyor" diye konuştu.

“Kırklareli son teknolojiyle donanmış toplam 51 ambulansla hizmet veriyor”

2002 Türkiye’sinde tek ambulansla hizmet veren Kırklareli’nin bugün son teknoloji ile donatılmış 51 ambulansı bulunduğunu söyleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Sağlık Bakanlığımız artık klasik devlet hastanelerinin yanı sıra şehir hastaneleri ile özel hastanelerden çok daha nitelikli hastaneler inşa ediyor. Bugün ilçelerimizde dahi son teknoloji ile donatılmış hastanelerimiz ile hizmet vermekteyiz. Türkiye’nin hastane ve doktor kalitesi bırakın üçüncü dünya ülkelerini dünyanın en gelişmiş ülkelerinden daha kaliteli hizmet veriyoruz. Malatya’da dünyanın en modern karaciğer nakli yapılıyor, Akdeniz’de organ nakilleri yapılıyor. Bugünlere tabii ki kolay gelinmedi. Bir şeyi kazanmak belki çok zordur ama kaybetmek çok kolaydır. O nedenle kazandıklarımızın değerini iyi bilmeliyiz" dedi.