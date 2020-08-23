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Korona Virüs Sağlık Bakanlığı’ndan flaş karar: Aile Hekimliklerine başvurularak rapor alınabilecek
Korona Virüs

Sağlık Bakanlığı’ndan flaş karar: Aile Hekimliklerine başvurularak rapor alınabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile Kovid-19 risk grubunda bulunup da e-Nabız sisteminden rapor alamayan vatandaşlar izinli olabilmek için Aile Hekimliklerine başvurarak rapor alabilecekler.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 14:45:00 -
Sağlık Bakanlığı’ndan flaş karar: Aile Hekimliklerine başvurularak rapor alınabilecek

Koronavirüs ile ilgili risk grubunda olup da e-Nabız uygulamasından rapor alamayan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı’ndan müjde geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla Kovid-19 risk grubunda bulunan kronik hastalığa sahip vatandaşlar Aile Hekimliklerinden alacakları "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla idari izinli sayılabilecek.

Konuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) açıklama yapıldı. Buna göre e-Nabız sisteminden raporunu alamayan bir vatandaş çalışmak zorunda olduğu için hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulundu.

Mağdur vatandaşın talebi doğrultusunda harekete geçen KDK yetkili birimlerle irtibata geçti.

Yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşın rapor talebi emsal bir kararı da beraberinde getirdi. Böylece e-Nabız uygulamasından rapor alamayan vatandaşlar başvuracakları aile hekiminden alacakları raporla idari izinli sayılabilecek.

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