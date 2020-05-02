Sağlık Bakanlığından Ercüment Ovalı kararı

Solak zihniyetin allayıp pulladığı, koronavirüs salgını için sosyal medyada yaptığı ilaç paylaşımıyla tepki çeken Prof. Dr. Ercüment Ovalı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

"Değerlendirmeye alınmayacak"

Yeniçağ’ın haberine göre; Ercüment Ovalı'nın koronavirse karşı bulduğunu iddia ettiği aşı Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınmayacak.

"Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ovalı'nın sosyal medyadan koronavirüs ilaçla ilgili yaptığı açıklamasında "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz" ifadelerini kullanmıştı.