0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığından Çorum’a 10 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a 10 ambulans tahsis edildi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:18
Sağlık Bakanlığından Çorum’a 10 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a 10 ambulans tahsis edildi.



Acil sağlık hizmetlerinde kullanılacak olan yüksek donanımlı ambulanslar İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen anahtar tesliminin ardından göreve başladı. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, 112 Acil Sağlık hizmetlerini vatandaşlara daha kaliteli ve daha hızlı şekilde ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı onayı ile 2019 yılı içerisinde 2’si il merkezinde, 1’er tane Osmancık, Mecitözü, Kargı olmak üzere 5 adet Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun faaliyete geçeceğini dile getiren Sobacı, tahsisi yapılan 10 ambulansla birlikte tam donanımlı acil yardım ambulans sayısının 64’e yükseldiğini, bu ambulanslardan 2 tanesinin kar paletli ambulans, 1 tanesinin obez yoğun bakım hasta ambulansı ve 1 tanenin ise 4 yataklı ambulans olduğunu dile getirdi.



Acil vakalarda hastalarımıza zamanında ulaşım ve etkin tıbbi müdahale önem arz ettiğini dile getiren Sobacı, “Bakanlığımızın hedefi acil vakalara ambulanslarla ulaşım süresinin oranını kentsel vakalarda 10 dakikanın altına ve kırsal bölgelerdeki vakalarda ise 30 dakikanın altına düşürmektir. Bugün itibariyle ilimizde 10 dakikada kentsel vakaya ulaşım oranımız yüzde 99, kırsal vakalarda ise 30 dakika da ulaşım oranımız yüzde 98 olarak gerçekleşmiştir ve bu oranlar bakanlığımızın belirlemiş olduğu yüzde 95 hedefinin üzerindedir. İlimizde artan vaka sayılarını artan ambulans personellerimizle karşılamaya çalışmaktayız. 2018 yıl sonu itibariyle 27 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile 57 bin 162 hastaya ambulanslarla ulaşıldı. Gerekli acil müdahale yapılarak hastanelerimize sevki gerçekleştirildi. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 31 hastamızın nakli helikopter 1 hastamızın nakli ise uçak ambulans ile gerçekleştirildi. Sağlık bakanlığımız tarafından tahsisi yapılan yeni 10 ambulansımızla birlikte vatandaşlarımız ilimizin en uzak köyünde de olsa her türlü hava şartında ve tıbbi alanda en etkin hizmeti vermek üzere daha hızlı, daha kaliteli daha etkili 112 Acil Sağlık hizmetine kavuşacaklar.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde kalmasını istiyorum"
    1. "Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde..
    2. Elektrik sayacını okumaya gitti, baba-..
    3. Afyonkarahisar’da şehit ailelerine..
    4. Öğrenciler Göbeklitepe’yi gezdi
    5. Balıkesir’de trafik havadan denetlendi
    6. Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve..
    7. Minik Botanikçiler Kapıdağ’da
    8. FETÖ'cü öğretmen itiraf etti:..
    9. Rize’de asayiş uygulamalarında aranan..
    10. DSP Genel Başkanı Aksakal’dan İstanbul..
    11. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
    12. Firari FETÖ üyesi kadın, operasyonla..
    13. Gazi ve şehit ailelerine Devlet Övünç..
    14. Tarihçi Mısıroğlu, son yolculuğuna..
    15. Bakan Çavuşoğlu'ndan çok net Kıbrıs..
    16. ECOWAS Nijerya'daki saldırılara kalıcı..
    17. Safranbolu’da emniyet kemerinin önemi..
    18. Endonezya'da maden ocağında heyelan: 4..
    19. Ağrı’da terör operasyonu: 11 gözaltı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu millet..
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Genç kızı taciz eden ve evin kapısına dayanan adam linç edilerek öldürüldü! Baba tutuklandı
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz