Sağlık Bakanlığından Çorum’a 10 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a 10 ambulans tahsis edildi.

Acil sağlık hizmetlerinde kullanılacak olan yüksek donanımlı ambulanslar İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen anahtar tesliminin ardından göreve başladı. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, 112 Acil Sağlık hizmetlerini vatandaşlara daha kaliteli ve daha hızlı şekilde ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı onayı ile 2019 yılı içerisinde 2’si il merkezinde, 1’er tane Osmancık, Mecitözü, Kargı olmak üzere 5 adet Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun faaliyete geçeceğini dile getiren Sobacı, tahsisi yapılan 10 ambulansla birlikte tam donanımlı acil yardım ambulans sayısının 64’e yükseldiğini, bu ambulanslardan 2 tanesinin kar paletli ambulans, 1 tanesinin obez yoğun bakım hasta ambulansı ve 1 tanenin ise 4 yataklı ambulans olduğunu dile getirdi.

Acil vakalarda hastalarımıza zamanında ulaşım ve etkin tıbbi müdahale önem arz ettiğini dile getiren Sobacı, “Bakanlığımızın hedefi acil vakalara ambulanslarla ulaşım süresinin oranını kentsel vakalarda 10 dakikanın altına ve kırsal bölgelerdeki vakalarda ise 30 dakikanın altına düşürmektir. Bugün itibariyle ilimizde 10 dakikada kentsel vakaya ulaşım oranımız yüzde 99, kırsal vakalarda ise 30 dakika da ulaşım oranımız yüzde 98 olarak gerçekleşmiştir ve bu oranlar bakanlığımızın belirlemiş olduğu yüzde 95 hedefinin üzerindedir. İlimizde artan vaka sayılarını artan ambulans personellerimizle karşılamaya çalışmaktayız. 2018 yıl sonu itibariyle 27 acil sağlık hizmetleri istasyonu ile 57 bin 162 hastaya ambulanslarla ulaşıldı. Gerekli acil müdahale yapılarak hastanelerimize sevki gerçekleştirildi. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 31 hastamızın nakli helikopter 1 hastamızın nakli ise uçak ambulans ile gerçekleştirildi. Sağlık bakanlığımız tarafından tahsisi yapılan yeni 10 ambulansımızla birlikte vatandaşlarımız ilimizin en uzak köyünde de olsa her türlü hava şartında ve tıbbi alanda en etkin hizmeti vermek üzere daha hızlı, daha kaliteli daha etkili 112 Acil Sağlık hizmetine kavuşacaklar.” dedi.