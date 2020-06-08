  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Sağlık Bakanlığı'ndan çok kritik korona hamlesi: Kriterler değişti

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka tanımında özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtisi olan kişilere test uyguluyordu. Bakanlık dünyada görülen farklı semptomlar nedeniyle “test kriterlerini” değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 08:08:00 - 2020-06-08 08:17:14
Sağlık Bakanlığı'ndan çok kritik korona hamlesi: Kriterler değişti

Bundan böyle ateş, öksürük, nefes darlığının yanı sıra boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden biri varsa da vatandaşa test uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 rehberinde güncellemeye giderek, olası vaka tanımını değiştirdi. Yeni olası vaka tanımına tat ve koku alma kaybı da eklendi.

Bakanlığın Kovid-19 rehberindeki güncel olası vaka tanımı şöyle:

"Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri ve klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması ve semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede bulunma ya da semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Kovid-19 vakası ile yakın temas varsa Kovid-19 testi yapılacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı