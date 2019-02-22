Sağlık Bakanlığından Bilecik’e 7 adet ambulans tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Bilecik ve ilçelerine 7 adet ambulans tahsis edildi. Araçlar, 15 Mart’a kadar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bilecik ve ilçelerinde kullanılmak üzere gelecek olan 7 ambulans hakkında bilgi veren AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Sağlık Bakanlığımızın katkısı olarak ilimiz ve ilçelerimize yeni 7 adet ambulans teslim edilecek. Tüm ilçelerimize birer adet dağıtılacak olan ambulanslardan ilk ikisi acil ihtiyaçtan dolayı Bozüyük ve Gölpazarı ilçelerimize hemen teslim edilecek. Ambulanslarımız, son teknoloji ile donatılmış ve kış şartlarına en uygun şekilde dizayn edilen ambulanslar. Araçlar tamamlandığında toplu bir tören yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ve hükumetimizin değerli üyelerine hemşehrilerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.