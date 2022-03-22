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Okur Postası 'Sağlık Bakanlığımızın dikkatine sunuyoruz'
Okur Postası

'Sağlık Bakanlığımızın dikkatine sunuyoruz'

Gazetemiz okurlarından Mehmet Ali Koç 'Sağlık Bakanlığımızın dikkatine sunuyoruz' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 13:51:00 -
'Sağlık Bakanlığımızın dikkatine sunuyoruz'

Doktorlara kalkan ellere adalet kalkanı ama, hastalara kim kalkan olacak! Özel hastaneye gidebilecek gücün varsa sıkıntı yok. Diş çekimi kolay, gözlük fiyatları aşırı yüksek. Göze, devlet hastanesinden gün almak çok büyük başarı, gece rüya görebilirsin, düş görürsün. Ben yaşarsam 100 yaş dişlerimi bekleyeceğim. PKK, Milli Savunma Bakanı tarafından bitkisel hayata sokuldu. Ancak Türk Tabipler Birliği yerli üretim ilaçların aleyhine mücadele vermek, Mao’cu PKK zihniyetindeki zararlı yapı, şifa yerine zehir sunar. Bu yapı, MİT Müsteşarı olmasaydı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ameliyat masasında bırakarak devleti başsız bırakıp kaos, iç karışıklık çıkarmak amaçları kursaklarında kaldı. Devlet hastanelerini tercih eden tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunarım. Sağlık çalışanıyla paragöz tabiplerin ayrı tutulmasını dünyaya yetecek sağlık çalışanı yetiştiren fakültelerin çoğaltılması Sağlık Bakanının görevleri arasındadır. Arz ve talep umuduyla saygılarımı sunarım.

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