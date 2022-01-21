'Sağlık Bakanlığımıza iki tavsiye'

Şüphesiz AK Parti’nin yaptığı en muazzam çalışmaların başında sağlık sistemine getirdiği devrimler gelir. Süreç içerisinde nüfusun getirdiği yoğunluğa bağlı olarak yeni hastanelerin açılması, içerisindeki donanımların teknolojiye uygun olarak yenilenmesi, ulaşılması zor yerlerdeki hastaların tedavisi için yapılan ulaştırma faaliyetleri, sigortalıların eczanelerden ilaçlarını alabilme hizmetinin getirilmesi gibi nice sayılamayacak hizmetler, takdire şayan.

Bunun yanında nüfusun yoğunluğu artarken buna bağlı olarak bazı alanlarda yol alınmasında faydasının görüleceğini umduğum iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, özel hastaneler ile anlaşma yapılarak sağlık yükünün hafifletilmesi. İkincisi de randevu alma süresinin kısaltılması. Somutlaştırmak adına biraz konuya değineyim.

Önceki gün kızımın dişinden bir parça kırıldı. Ağrı ve kanama olduğu için acil kısmından bir işlem yapılabilir zannıyla İstanbul Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gittim. Talep yoğunluğundan araya acil de olsa kimse alınmıyor. Ancak malul, şehit yakını, yaşlı vb. kişilere öncelik tanınıyor. Ağrının devam etmesi, kanamanın devam etmesi bir anlam ifade etmiyor maalesef. Acil bölümde ricam üzerine sadece ilaç yazıldı. (2 hafta sonrasına randevu alınabildiği halde, birisinin randevusunu iptal etmesi üzerine gün içerisinde başka hastaneye giderek hizmet alabildim.)

Diş ile ilgili yeterli hastanenin olmaması, bunun böyle çözümsüz bırakılmasına sebep olmamalı. Özel hastaneler ile anlaşma yapılabilir. Böylece hastanelerdeki yük hafiflemiş olur. Tamamen ücretsiz olması, ücretin cüzi bir miktarla sınırlı tutulması ya da başka seçenekler, işin uzmanları tarafından tespit edilebilir. Tabii bu veya benzeri hizmet üzerinden yapılacak uygulama ile diğer alanlara da benzer rahatlama getirilebilir.

Hastanede kanal tedaviniz olacaksa, bunun için öncelikle diş hastanesinden randevu almanız gerekiyor. Maalesef onların kanal tedavisi tavsiye sonrası kayıt açması ile kanal tedavinizi bu konudaki ilgili hastaneden yeni randevu alarak yaptırabiliyorsunuz. Bu da minimum 4 hafta sonrasına tedaviniz başlayacak demektir.

Randevu sisteminin 2 hafta ile kayıtlı olması da beraberinde birtakım sıkıntıları getiriyor. Bu, birkaç gün ile sınırlandırılmalı. Eski uygulamada 1 hafta idi. Bu bile fazlaydı. Bu uygulama, acillerin kapısına hastaların yığılmasına sebep oluyor; ki doğru olmasa gerek. Bu mecburi yönlendirmeyle hastaneye gittiğinizde, randevulu bir şekilde alacağınız hizmeti alamıyorsunuz. Acil kısımdaki doktorların her hastalığa tam vakıf olamaması tabii olduğundan, buradan aldığınız hizmetin de eksik olması normaldir. Halbuki randevu alma süresi, 2 hafta sonrasına değil de birkaç gün ile sınırlandırılsa hizmet kalitesi artacaktır. Ayrıca 2 hafta sonrasına randevu alıp da randevusuna gitmeyenlerin olduğu da vakıadır. Randevu aldıktan sonra, randevunuza gidemeyecekseniz iptal ediniz, talebi de herkes tarafından dikkate alınmıyor olmalı ki bu mesajla karşılaşıyoruz. İstanbul gibi bir yerde, bu 2 haftalık süre 2 aya da çıkarılsa talep dolacaktır. Bu sürenin birkaç gün ile sınırlandırılması, hizmet kalitesini artıracak, mağduriyetlerin kısmen azalmasına sebep olacaktır.