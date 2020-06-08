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Korona Virüs

Sağlık Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları' konulu yazının yürürlükten kaldırıldığını, ayrılışları durdurulan sağlık personelin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verileceğini belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:01:00 - 2020-06-08 13:50:00
Sağlık Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi.

Yeni tedbirler kapsamında, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanılılar hariç, hasta ziyaretine günde bir defa izin verilebilecek.

1 Ocak-8 Haziran arasında süresi sona eren 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugünden itibaren verilmeye başlanacak.

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacak.

Kovid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

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