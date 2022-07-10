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Korona Virüs Sağlık Bakanlığı sistemi açtı! E-nabız'dan hemen kontrol edin
Korona Virüs

Sağlık Bakanlığı sistemi açtı! E-nabız'dan hemen kontrol edin

Koronavirüs pandemisinde tam bitti derken yeni varyantlar ve bayramla beraber yeniden patlayacağı endişesiyle hatırlatma dozu alarmı verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgisine göre hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 11:53:00 -
Sağlık Bakanlığı sistemi açtı! E-nabız'dan hemen kontrol edin

 

Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu e-nabız sistemine tanımlandı.

Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek. 

E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.

3 doz Biontech aşısı olanlar için bu 4'üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.

Hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovac'tan biri tercih edilebilecek.

 

 

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