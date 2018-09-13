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İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı 5,298 işçi alım başvuruları 4-13 Eylül tarihleri arasında yapıldı. İŞKUR üzerinden yapılan sağlık bakanlığı 5298 işçi alım başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki . İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Eylül 2018 Perşembe 15:33
İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı 5,298 işçi alım başvuruları 4-13 Eylül tarihleri arasında yapıldı. İŞKUR üzerinden yapılan sağlık bakanlığı 5298 işçi alım başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki . İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 başvuru şartları araştırılıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alınacağını ilan etti. Sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular www.iskur.gov.tr adresinden yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyorlar. Yayımlanan ilanda da belirtildiği üzere Sağlık Bakanlığı adaylara kura çekimi yapacak. İşKur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 15:33
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