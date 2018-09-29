Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde İŞKUR üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için başvurular 13 Eylül 2018 tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdi sonuçlara odaklanmış durumda. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılan ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan söz konusu personel alımı için başvuru sonuçları açıklandı. Söz konusu ilanın sonuçları, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURA ÇEKİMİ İLE ALIM YAPILIYOR!

Sağlık Bakanlığı söz konusu personel alımını 5 bin 298 kişilik işçi kadrosu ile adaylara kura çekimi ile yapıldı. . Buna göre kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekimi İŞKUR tarafından belirtilecek olan Nihai liste de belirtilecektir. İstihdamı sağlanan işçi adaylarının ücreti ise Sağlık Bakanlığı Merkez Yönetimi bütçesinden ödenecektir.

İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli oldu. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki farklı liste yayınlamdı. Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak açıklandı.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.