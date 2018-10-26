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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı için yapılan kura sonuçları açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları sorgulama sayfası...

26 Ekim 2018 Cuma 21:49
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları açıklandı... Sağlık Bakanlığı personel alımı için İŞKUR tarafından yapılan kura çekimi yaklaşık 5 bin 298 personel alımını kapsıyor. İki günde gerçekleşecek kura çekiminin ilk günü dün tamamlandı ve ikinci günü bugün akşam saat 20:00'da yapılacak olan kura çekimi ile sona erdi. Kura çekimiyle birlikte il il sonuçlar belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuçları sorgulama sayfası...

Kura sonuçları sorgulama sayfası

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları bu akşam saat 20.00'de açıklandı. Katılımcılar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı açıklaması

"Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kura çekiminin ilk bölümü 25 Ekim Perşembe günü Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşti.

Bakanlık hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3 bin 591 sürekli, 431 engelli ve bin 276 eski hükümlü olmak üzere toplam 5 bin 298 sürekli işçi alınacak.

İstihdam edilecek illere ve pozisyonlara göre iki güne bölünen kura çekimlerinde ilk gün;

-Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası,

İlk gün (25 Ekim) çekilişi yapılan iller

Sağlık Bakanlığı personel alımı için 25 Ekim'de kura çekimi yapılan iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası çekildi.

İkimci gün (26 Ekim) çekilişi yapılan iller

Sağlık Bakanlığı personel alımı için 26 Ekim'de kura çekimi yapılan iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi  (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:49
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. İzmir
  47. İstanbul
  48. Mersin
  49. Isparta
  50. Hatay
  51. Hakkari
  52. Gümüşhane
  53. Giresun
  54. Gaziantep
  55. Eskişehir
  56. Erzurum
  57. Erzincan
  58. Elazığ
  59. Edirne
  60. Diyarbakır
  61. Denizli
  62. Çorum
  63. Çankırı
  64. Çanakkale
  65. Bursa
  66. Burdur
  67. Bolu
  68. Bitlis
  69. Bingöl
  70. Bilecik
  71. Balıkesir
  72. Aydın
  73. Artvin
  74. Antalya
  75. Ankara
  76. Amasya
  77. Ağrı
  78. Afyon
  79. Adıyaman
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