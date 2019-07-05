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Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımları başlıyor

Sağlık Bakanlığı personel alımı, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, Sağlık Bakanlığı personel atamaları ne zaman, Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı son dakika haberleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşemli sağlık personeli alımlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, “ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır.” dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:47
Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımları başlıyor

Sağlık Bakanlığı personel alımı, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, Sağlık Bakanlığı personel atamaları ne zaman, Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımı son dakika haberleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşemli sağlık personeli alımlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, “ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık. İlk etapta; 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır."

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları

Yeni personel alımına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması tahmin ediliyor.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:47
  1. Sağlık Bakanlığı KPSS personel alımları başlıyor
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