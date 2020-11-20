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Korona Virüs Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına başvurmanın şartlarını açıkladı
Korona Virüs

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına başvurmanın şartlarını açıkladı

Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. Sağlık Bakanlığı, aşıya başvurmanın şartlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:15:00 -
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısına başvurmanın şartlarını açıkladı

Covid-19 aşısının uygulamaları Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.

Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (%7,5), baş ağrısı (%3,5), kas ağrısı (%3), ateş (%3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (%2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

Aşılama; yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor.

Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.

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Yorumlar

TcVatanseverTc

Çin 'den aşı mededi uman AKPARTİ bunun bedelini ağar öder. ÇİN AŞKI NERDEN ÇIKTI. ALEVİLERE YALANDILAR , KÜRTLERE YALANDILAR, SOLCULARA YALANDILAR, AVRUPAYA YALANDILAR, ABD'YE YALANDILAR, İSRAİL'E YALANDILAR...VB SONUÇ? HEPSİ ALACAĞINI ALDI AKPARTİNİN KIÇINA TEKMEYİ BASTI HEPSİ HÜSRAN, ŞİMDİDE ÇİN. HATIRLAYIN HURDA UÇAK GEMİSİNİ BOĞAZDAN GEÇİRMEK İÇİN NE DEDİLER NE YAPTILAR...YOK ARKADAŞ AKPARTİ KAFASI ARIZASPOR KLÜPLERİNE YALANDILAR PARA VERDİLER BORÇ SİLDİLER AMA SONUÇ ORTADA. YAKINDA PATLAR. ALTUZAN SKANDALI DAHA TAM ZARARI ORTAYA ÇIKMADAN, COVİD İÇİN BU AŞIYA AYNI KAFA İLE DALANLAR KİM İSE ,İLAÇ ŞİRKETLERİNDEN ALDIKLARI İLE DEVLETİ ZARARA HALKIN SAĞLIĞINI BOZMAYA CEPLERİNİ DOLDURMAYA DEVAM EDİYORLAR. AKPARTİ'DE KOLTUKÇULAR O KADAR DOLDU Kİ SOLCUSUNDAN TERÖRİSTİNE, İNŞAAT VURGUNCULARINDAN İLAÇ SOYGUNCULARINA, TOPLUMSAL AHLAKTAN AİLE YAPISINI BOZANLARA KADAR HEPSİ AKPARTİ İÇİNDE VE AKPARTİLİLER ELİ İLE İŞLERİNİ YAPIYOR. DÖNEN PARA TRANSFERLERİ VE TORPİLLER CHP VE HDP'DE YOK. ÇÜNKÜ ONLARDA YANDAŞLARI DIŞINDA HİÇKİMSEYİ İÇLERİNE SOKMAZLAR ...AKPARTİ KADROLARINDA KİMİ ARARSAN VAR. BU ÇÖPLÜK ÜMRANİYE ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ VE ELBET BİRGÜN PATLAYACAK. BAKALIM ALTIMDA KİMLER KALACAK KİMLER KAÇACAK!
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