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Sağlık Bakanlığı İŞKUR 5 bin 298 temizlik görevlisi alımı kura sonuçları sorgula

İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü de olmak üzere 5 bin 298 kişinin istihdam edileceği personel alımı kura sonuçları açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? Kura sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.

26 Ekim 2018 Cuma 17:37
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 5 bin 298 temizlik görevlisi alımı kura sonuçları sorgula

İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü de olmak üzere 5 bin 298 kişinin istihdam edileceği personel alımı kura sonuçları açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek? Kura sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.

Engelli ve eski hükümlülerin de başvurabildiği 5 bin 298 kişilik personel istihdamı ilgili süreç Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplamda  5298 personel alımı için başvurular kabul edildi. Başvuru sonuçları bugün Ankara’da noter huzurunda kura çekimi ile açıklanacak. Peki İŞKUR kura sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde…

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi 26 Ekim 2018 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

26 Ekim’de açıklanacak iller hangileri?

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası 26 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları sorgulamak için TIKLAYINIZ

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 17:37
  1. Batman
  2. Zonguldak
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Samsun
  6. Mardin
  7. Kahramanmaraş
  8. Malatya
  9. Konya
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Hatay
  13. Gaziantep
  14. Diyarbakır
  15. Ankara
  16. Adıyaman
  17. Adana
  18. sağlık bakanlığı işkur alım kura sonuçları
  19. Sağlık Bakanlığı personel alımı
  20. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları
  21. 2018 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

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