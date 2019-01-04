Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı için son gün! Başvuru için tıkla

Ülke genelinde birçok ilde il sağlık müdürlükleri aracılığıyla alım yapmaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı, 6 bin 409 işçi için son başvuruları 4 Ocak Cuma günü (Bugün) alıyor. Ambulans şoförü, klinik elemanı, elektrikçi, güvenlik görevlisi gibi birçok meslekte alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, alımları İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında istenen şartları adayların erişimine açtı. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.



2. 18 yaşını tamamlamış olmak.



3. 36 yaşından gün almamış olmak.



4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).



5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.



6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.



8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;



a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.



b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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