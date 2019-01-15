Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları son dakika bugün saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR vasıtasıyla aldığı güvenlik görevlisi, ambülans şoförü, elektrikçi gibi personel alımlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İŞKUR Sağlık Bakanlığı alım başvurusunda bulunan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alım kura sonuçları 15 Ocak Salı son dakika…

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM)internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile kura sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylarla paylaşıldı. Kura sonuçlarına göre başvuran aday sayısının dört katı kadar belirlenecek olan münhal kadro, il sağlık müdürlüklerine gönderilecek. Bu sürecin ardında sözlü mülakata girecek olan adaylar, açıklanacak sonuçlara göre işe alınabilecek.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta?

15 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek olan İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin ardından sonuçlar, saat 20.00 itibariyle adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlara, aşağıdaki link üzerinden ulaşabilecek.

Sağlık Bakanlığı alım başvuru şartları neler?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

- 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

-18 yaşını tamamlamış olmak.

- 36 yaşından gün almamış olmak.

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.