Sağlık Bakanlığı İŞKUR 5 bin 298 personel kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az ilkokul mezunu 5 bin 298 personel için başvuru işlemleri 13 Eylül'de tamamlanmıştı. Türkiye İş Kurumu bünyesinde alınan Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürüğü sitesi üzerinden açıklandı.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde İŞKUR üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için başvurular 13 Eylül 2018 tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan vatandaşlar, şimdi sonuçlara odaklanmış durumda. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM SONUÇLAR AÇIKLANDI!

Başvuruları İŞKUR üzerinden yapılan ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan söz konusu personel alımı için başvuru sonuçları açıklandı. Söz konusu ilanın sonuçları, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edildi. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KURA SONUÇLARI

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