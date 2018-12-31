Sağlık Bakanlığı Personel alımı 2019 işçi alımı ne zaman?İşkur ilanları Yeni İşçi alımı 2019

Sağlık Bakanlığı 6,409 taşra teşkilatında personel alımı yapacağını duyurdu. 2019 yılında 6409 kişi için iş imkanı sunuldu. 30 Aralık günü T.C. Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden paylaştığı duyuru ile taşra teşkilatında çalışmak üzere 6 bin 409 işçi alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2019 Personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı İşkur üzerinden yapılacağını açıklarken başvuru şartları ve personel alımı ile ilgili açıklamalarını yayınladı.

Sağlık Bakanlığı İşçi (Personel alımı) Başvurusu nereden nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığının yaptıgı duyuru ile başvurular Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden yapılacak olup www.işkur.gov.tr adresinden veya İşkur il merkezlerinden şahsen yapılması gerekmektedir.İşkur iş ilanları.

Sağlık Bakanlığı Personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı yaptıgı duyuru ile başvurular 31 Aralık 2018 Pazartesi günü başlayacak olup 4 ocak 2019 Cuma günü son bulacaktır.

Sağlık bakanlığı personel alımı ile ilgili duyurusu;

"Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6.409 sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne – Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.*"

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.



2. 18 yaşını tamamlamış olmak.



3. 36 yaşından gün almamış olmak.



4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).



5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.



6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.



8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;



a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.



b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.