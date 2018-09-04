Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu 5298 personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 5 bin ilkokul mezunu vatandaşları iş kapısı açıyor. Sağlık Bakanlığı iş bulma kurumu İş Kur üzerinden en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5.298 işçi alımı yapacak. İşte Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu 5 bin personel alım başvuru şartları…

Sağlık Bakanlığından son dakika personel alım duyurusu geldi. Sağlık Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından Yayınlanan ilana göre, ilkokul mezunu 5 bin 298 kişilik boş pozisyon ile işçi personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

5 BİN 298 PERSONEL ALIMLARI İŞKUR ÜZERİNDEN

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İşKur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İşKur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. İşKur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.