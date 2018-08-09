Sağlık Bakanlığı ek atama 2018 | Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018

Sağlık çalışanları sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan atama müjdesi beklediklerini dile getirdi. Sağlık çalışanları seslerini duyurmak için Twitter #FahrettinKocadanEkAtama adlı hastagi ile kampanya başlattı. Sağlık çalışanlarının bu kampanyası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki sağlık bakanlığı ek atama yapacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük icraat programında İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarına binlerce personelin alınacağını açıklamasından sonra sağlık çalışanları da ek atama beklediklerini sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Sağlık sektöründe çalışan sağlık çalışanları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ek kontenjan taleplerini sosyal medya Twitter'dan açtıkları #FahrettinKocadanEkAtama hastagi ile seslerini duyurmaya çalıştı.

Twitter üzerinden paylaşılan mesajlarda: