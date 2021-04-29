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Korona Virüs Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşı randevularına süre düzenlemesi
Korona Virüs

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşı randevularına süre düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı Biontech aşısında mevcut randevuların devam edeceğini ancak yeni randevuların 6-8 hafta arasında verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 10:50:00 -
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aşı randevularına süre düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan son dakika bilgiye göre, Biontech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevularının devam edeceği açıklandı.

Süre değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı duyurmasının ardından yeni bir karar alındı.

Bakanlık kaynakları, mevcut randevuların devam edeceğini açıklayarak, "Yeni aşı olacaklara 6-8 hafta aralıkla randevu verilecek." açıklamasında bulundu.

Yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı" verisi ele alındı ve sonrasında iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı açıklandı.

Kısa mesaj yoluyla iletildi

Edinilen bilgiye göre, BioNTech aşısının ikinci dozu için Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu bu karar öncesinde randevu alanlara, aşı olabilecekleri yeni tarih aralığı kısa mesaj yoluyla iletildi.

E-Nabız'dan kontrol edilebilir

Sabah saatlerinde ise e-Nabız sistemi üzerinde, önceki randevu gün ve saatlerinde aşının uygulanabileceği bilgisi yer aldı.

SPUTNİK V geliyor

Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor. Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmakta. Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı.

Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır.

Doz araları 6-8 hafta olacak

Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Yerli aşı faz-3'e geçiyor

Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır.

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