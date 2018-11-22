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Sağlık Bakanlığı çalışanları kan bağışladı

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayınca düzenlenen kan bağışı kampanyasında bakanlık bürokratları ve çalışanları kan bağışında bulundu- Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı Aydın Sarı:- "Kan vermek sağlımız için faydalı. Kan vermeyi sadaka olarak da değerlendiriyoruz. Kan vermenin çok değerli bir bağış olduğunu düşünüyoruz"

22 Kasım 2018 Perşembe 14:26
Sağlık Bakanlığı çalışanları kan bağışladı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayınca düzenlenen kan bağışı kampanyasında bakanlık bürokratları ve çalışanları kan bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı Aydın Sarı, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine işaret ederek bu konuda toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini bildirdi.

"Kış aylarına yaklaştığımız bu dönemde, kan stoklarımızda zaman zaman azalmalar oluyor. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu kampanyayı başlattık." diyen Sarı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanyaya, tüm kurum çalışanlarının destek olmalarını istedi.

Sarı, insanların kan verme konusunda bazen tereddüt yaşadıklarını belirterek, "Kan vermek sağlımız için faydalı. Kan vermeyi sadaka olarak da değerlendiriyoruz. Kan vermenin çok değerli bir bağış olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sarı, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet ettikten sonra, Türk Kızılayı görevlileri tarafından kurulan alanda personelle kan bağışında bulundu.

- "İhtiyaç olduğunda hazır kanımız olsun istiyoruz"

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler de kan bağışında sürekliliğin sağlanması gerektiğini vurguladı. Sadece belirli dönemlerde değil her zaman kan verilebileceğine işaret eden Güler, vatandaşların kan bağışı konusunda duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Güler, "Türk Kızılayı olarak bütün bakanlıklarımızda kan bağışı faaliyetleri yürütüyoruz ama Sağlık Bakanlığının ayrı bir yeri var. Sağlık Bakanlığı kan konusunda ulusal otorite. Biz de Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayının bütün kasaba, ilçe ve illere ekip göndererek kan bağışı etkinlikleri düzenlediklerini vurgulayan Güler, "Şunu istiyoruz, ihtiyaç olduğu zaman hazır kanımız olsun. Kişi bulmak zorunda kalmayalım, aramayalım. Hasta yakınları hastasıyla ilgilensin, kan aramak için uğraşmasın." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:26
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  3. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı Aydın Sarı
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